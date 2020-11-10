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Hırvatistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan, Türkiye ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hilmi Sever   | 10.11.2020
Hırvatistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Zlatko Dalic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman öncesinde Dalic, oyuncuları ile kısa bir konuşma yaptı. Koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde, Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

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