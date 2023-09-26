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Hentbol Erkekler Süper Kupa, yarın İstanbul'da sahibini bulacak

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento karşı karşıya gelecek.

Erkan Tiryaki  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Hentbol Erkekler Süper Kupa, yarın İstanbul'da sahibini bulacak

Ankara

Geçen sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş Safi Çimento, kupayı alabilmek için kozlarını paylaşacak.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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