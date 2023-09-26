Hentbol Erkekler Süper Kupa, yarın İstanbul'da sahibini bulacak
Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento karşı karşıya gelecek.
Ankara
Geçen sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş Safi Çimento, kupayı alabilmek için kozlarını paylaşacak.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.