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Harden 49 sayı attı Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı

NBA'de Minnesota Timberwolves'u 125-105 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 49 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

Berad Büyük   | 17.11.2019
Harden 49 sayı attı Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi. 

Minnesota Timberwolves'un konuğu olan Houston Rockets, mücadeleyi 125-105 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 20 sayı atan Ben McLemore ve 19'ar sayı kaydeden Austin Rivers ve Chris Clemons, Rockets'ın galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 27 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Jake Layman karşılaşmayı 21 sayı ile tamamladı.

Ersanlı Milwaukee Bucks galip geldi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 102-83 mağlup etti.

Misafir ekipte Giannis Antetokounmpo 26 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, milli basketbolcu Ersan İlyasova takımına 6 sayı, 1 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.

Indiana Pacers'ta ise 11 sayı ve 14 ribauntla Domantas Sabonis ve 16 sayı ve 11 ribauntla Myles Turner "double-double" yaptı.

Sonuçlar:

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 111-117

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 83-102

New York Knicks-Charlotte Hornets: 102-103

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 109-94

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 105-125

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-121

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 110-102

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 150-101

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