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Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadelesi yarın başlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hindistan’ın Bengaluru kentinde düzenlenen 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki ilk maçında yarın Japonya’nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacak.

Musa Samur  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadelesi yarın başlayacak

Ankara

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan başkent temsilcisinin Koramangala Indoor Stadı'nda oynayacağı maç, TSİ 14.30’da başlayacak.

Mavi beyazlı ekip, gruptaki ikinci karşılaşmasını 8 Aralık Cuma günü Brezilya’nın Sada Cruzeiro takımıyla oynayacak.

Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen libero Volkan Döne, rakiplerin gücünü bildiklerini ve sahadaki tüm zorlukları karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Organizasyonda Avrupa, Güney Amerika ve Asya’nın en elit takımlarının kupa için yarıştığına dikkati çeken Döne, "Biz de kupaya talip 6 takımdan biriyiz. Takım olarak kenetlendik." dedi.

Statü

Turnuvada altı takım üçerli iki grupta mücadele edecek.

Grup maçlarının ardından en iyi iki takım yarı finale yükselecek.

A Grubu birincisi, B Grubu’nun ikincisi, B Grubu’nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.

Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

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