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Halkbank finale yükselmeyi garantiledi

Fatih Çakmak   | 01.03.2022
Halkbank finale yükselmeyi garantiledi

Ankara

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.

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