Halkbank finale yükselmeyi garantiledi

Ankara
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.
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