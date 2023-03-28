Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yazdığı hikayenin sonunu "mutlu" bitirmeyi arzuluyor
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştikleri Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'i eleyerek hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.
Ankara
Dokuz yıl aranın ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bu turda Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti.
Organizasyonda en son 2014'te yarı finalde mücadele eden Halkbank, o dönem yine Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşmıştı.
Ankara'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'de rakibini 3-0 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselen Halkbank, finalde Rus takımı Belogorie Belgorod'a 3-1 yenilerek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.
O dönem başantrenör Radostin Stoytcheva'nın yardımcılığını üstlenen Halkbank Başantrenörü Taner Atik, başarıyı tekrarlayarak, üstüne koymayı ve kupayı kazanmayı istiyor.
"Biz star bir takımız"
Taner Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana her iki takımda da çok fazla değişikliklerin olduğunu ifade etti.
Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirten Atik, "Hem lig hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorlar. Jastrzebski Wegiel'in bazı oyuncularını 'star' olarak nitelendirebiliriz. Ancak biz de star bir takımız." dedi.
Taner Atik, çok yoğun bir fikstürle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İki gün önce Ziraat Bankkart'la oynadık. Yarın Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacağız. Hafta sonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaştıktan sonra Polonya deplasmanına gideceğiz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Ancak Halkbank ile Jastrzebski Wegiel arasında büyük bir fark var. Halkbank bu sene bir hikaye yazdı. Dolayısıyla bu hikayenin çok güzel bir sonla bitmesi lazım. Bu sonu da final oynama hakkı elde ederek yazmamız gerekiyor."
"Zor ve kafa kafaya bir maç olacak"
İki takım arasında çok büyük farklılıkların bulunmadığına dikkati çeken Atik, şu ifadeleri kullandı:
"Biz, servis karşılamada dengeli bir takımız. Onlar karşılamada bizim kadar dengeli değiller. Rakibimizin servis ve blok gücü yüksek. Biz de atak gücü yüksek bir takımız. Bu seviyede takımların zayıf yönleri neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısıyla hem bizi hem de onları dengeli olarak değerlendirebiliriz. Zor ve kafa kafaya bir maç olacak. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı sahada göreceksiniz."
Taner Atik, Ankara seyircisini maça davet ederek, "Ankara seyircisinin bu maçta rekor kıracağını düşünüyorum. Herkesi bir voleybol şöleni bekliyor. Halkbank'ın bir hikayesi var. Taraftarımızın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bu hikayenin bir parçası olmasını istiyorum. Taraftarımıza, 'gelin ve bu hikayedeki yerinizi alın' demek istiyorum." diye konuştu.
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