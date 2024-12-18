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Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 21 Aralık-3 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Körfez Ulusları Kupası'nda düdük çalacak.

Süha Gür  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meler ile yardımcıları Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan, Körfez Ulusları Kupası Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulunun onayıyla organizasyonda görev alacak.

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek ve Kuveyt'in ev sahipliği yapacağı Körfez Ulusları Kupası, 1968 yılından bu yana düzenleniyor. Organizasyona, Orta Doğu ile Arap yarımadası ülkelerinin milli takımları katılıyor.

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