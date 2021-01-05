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Hakan Çalhanoğlu İtalya'da aralık ayının futbolcusu seçildi

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde aralık ayının en değerli futbolcusu seçildi.

Barış Seçkin   | 05.01.2021
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da aralık ayının futbolcusu seçildi

Roma

İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Milan'ın 10 numarasının, gösterdiği performansla aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Serie A İcra Kurulu Başkanı Luigi De Siervo, "Hakan Çalhanoğlu, bizim ligimizin kesinlikle önemli başrol oyuncularından biri. Sezonun ilk yarısında da belirleyici bir oyuncu olduğunu teyit etti. Onun teknik özellikleri, üst düzey oyun becerisi ve sadece aralık ayında yaptığı 5 asistin gösterdiği gibi takım arkadaşlarına yardımcı olması, Milan için gerçek bir katma değerdir." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki milli futbolcu, ödülünü yarınki Milan-Juventus karşılaşması öncesinde alacak.

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle temmuz ayında oynanan lig maçlarında gösterdiği performansla benzer bir ödül almıştı.

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