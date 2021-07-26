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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Güney Kore kadın okçuluk takımı 33 yıldır altın madalyayı kimseye kaptırmıyor

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Güney Kore, okçulukta üst üste 9. altın madalyasını kazandı.

Ercan Doğan   | 26.07.2021
Güney Kore kadın okçuluk takımı 33 yıldır altın madalyayı kimseye kaptırmıyor Fotoğraf: Alexander Safonov/AA

Tokyo

Kadınlar takım yarışlarının finalinde Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na 6-0 üstünlük kuran Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu branşta ilk altın madalyasını ev sahibi olduğu Seul 1988'de elde eden Güney Kore, sonraki 7 oyunlarda da altın madalyayı kaptırmadı. Güney Kore, Tokyo 2020'de de altın madalya kazanarak 33 yıllık bu geleneği sürdürdü.


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