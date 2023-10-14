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Golbol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda başarıya odaklandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 6-16 Aralık'ta Karadağ'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Zekeriya Karadavut  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Golbol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda başarıya odaklandı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren milli takım, günde çift antrenman yapıyor.

Kampı ziyaret eden Yıldırım, AA muhabirine, federasyon olarak yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini söyledi.

Golbol Erkek Milli Takımı'nın sporcuları ve teknik heyetinde değişiklikler yaptıklarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnşallah 6-16 Aralık'ta Karadağ'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına kota alacağız. Sürekli hocalarımızla görüşüyoruz. Fırsat yakaladıkça, arkadaşlarımızı kamplarda ziyaret ediyoruz. Takımın morali ve motivasyonu çok yüksek. Hocamız takımı biraz gençleştirdi. Sporcularımız çok yetenekli. Takımın genel durumu çok iyi. İnşallah iyi sonuçlar alacağız.

Başantrenör Rençber: "Çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz"

Milli takım başantrenörü Salih Rençber ise Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında 6-21 Ekim'de Aksaray Paralimpik Oyunları Merkezi'nde kampa girdiklerini dile getirdi.

Avrupa şampiyonasının 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına kota alabilecekleri son şans olduğunu belirten Rençber, şu ifadeleri kullandı:

"Çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz. Müsabakalara az bir zaman kaldı. Bu yüzden daha çok toplu antrenman yapıyoruz. Milli takımımız 2 kota müsabakasından maalesef eli boş döndü. Teknik heyette bir değişiklik oldu ve ben tekrar göreve getirildim. Sporcularımız birinci ligde oynayan oyuncular. Süremiz kısa olduğu için bir seçme kampı yapamadık. Takımlarında en başarılı ve milli takımdaki görevini en iyi şekilde yerine getirecek arkadaşlarımızla kamp yapıyoruz. Paralimpik oyunlarına gitmemiz gerekiyor. Günde 4-6 saat çalışıyoruz. Şans bizden yana olursa inşallah başarılı olacağız."

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