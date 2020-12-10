Göksel Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik
İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.
İstanbul
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.
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