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Göksel Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik

İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Emrah Oktay   | 10.12.2020
Göksel Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik

İstanbul

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.

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