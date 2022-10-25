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Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Oflaz Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Oflaz, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 25.10.2022
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Oflaz Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde genç erkekler +109 kiloda yarışan Ali Oflaz, koparmada 161 kiloyla altın, silkmede 201 kiloluk kaldırışıyla gümüş ve toplamda elde ettiği 362 kiloluk dereceyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milliler, şampiyonayı 19 altın, 21 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 46 madalyayla tamamladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 21 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 46 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 21 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 46 madalya kazanan milli haltercilerimizi kutluyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."​​​​​​​

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