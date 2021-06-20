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Genç milli judocular Avrupa Kupası'nın son gününde 3 madalya kazandı

Gençler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcular, 1 altın 2 bronz madalya elde etti.

Musa Samur   | 20.06.2021
Genç milli judocular Avrupa Kupası'nın son gününde 3 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 24 ülkeden 113 kadın, 154 erkek judocunun katıldığı organizasyonun son gününde 57 kiloda Özlem Yıldız altın, 52 kiloda Buketnur Karabulut ile erkeklerde 90 kiloda Ömer Kemal Aydın bronz madalya kazandı.

Türkiye, kupayı 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile üçüncü sırada tamamladı.

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