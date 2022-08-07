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Spor, Dünyadan Spor

Genç milli atletler, Dünya Şampiyonası'ndan 4 madalyayla dönüyor

Milli sporcular, organizasyonun 37 yıllık tarihinde Türkiye'ye en başarılı şampiyonasını yaşattı.

Erkan Tiryaki   | 07.08.2022
Genç milli atletler, Dünya Şampiyonası'ndan 4 madalyayla dönüyor

Ankara

Kolombiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nı Türkiye, 2 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamlayarak, bu organizasyondaki en iyi derecesine imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali şehrindeki şampiyonaya 10 atletle katılan Türkiye, 4 madalya alarak 32 puan topladı.

Organizasyonun 37 yıllık tarihinde en başarılı sonuçlarını elde eden Türkiye'ye altın madalyaları 400 metre engellide İsmail Nezir ile 10 bin metre yürüyüşte Mazlum Demir kazandırdı. Güllede Pınar Akyol ve 10 bin metre yürüyüşte Hayrettin Yıldız ise gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

Bu arada Pınar Akyol, bu organizasyonda iki kez madalya kazanan ilk Türk atlet oldu. Aynı zamanda organizasyonda gençler kategorisinde dört Türkiye rekoru kırıldı. Dilek Koçak 800 metre ve bin 500 metrede 18 yaş altı, 200 metrede Anthony Smith 20 yaş altı, 400 metre engellide İsmail Nezir 20 yaş altı Türkiye rekorlarının yeni sahipleri olmayı başardılar.

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