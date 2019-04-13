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Futbol, Dünyadan Spor

Gazze'de ampute futbol takımları yarışıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez ampute futbol takımları turnuvası düzenleniyor.

Moustafa Maged Haboosh,Zeynep Hilal Karyağdı   | 13.04.2019
Gazze'de ampute futbol takımları yarışıyor

Gazze

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından düzenlenen ve Dünya Ampute Futbol Federasyonu gözetimindeki turnuvaya 5 takım katılıyor. 

Komite Sözcüsü Suheyr Zukut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ilk kez ampute futbol takımları turnuvası düzenlendiğine işaret ederek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bu projeyi bedensel engelli kişilerin sporla psikolojik destek almasını sağlamak için yürüttüğünü belirtti.

Sporun engelli oyuncuların yaşadığı psikolojik sorunları aşmasına yardımcı olduğunu kaydeden Zukut, sporculara Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker'in antrenörlük yaptığını söyledi.

Filistin Futbol Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi arasında 25 Mart'ta yapılan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne gelen Baker, burada hakemler, antrenörler ve oyunculara eğitim veriyor.

Gazze Filistin Stadı'ndaki turnuvanın bir gün süreceği aktarıldı.

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