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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Galler ile İran, Katar 2022 B Grubu'ndaki ikinci maçlarında rakip olacak

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, yarın ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek.

Yunus Kaymaz   | 24.11.2022
Galler ile İran, Katar 2022 B Grubu'ndaki ikinci maçlarında rakip olacak

Doha

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Guatemala Futbol Federasyonundan hakem Mario Escobar yönetecek.

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.

Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

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