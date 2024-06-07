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Galatasaraylı Nelsson, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te forma giyemeyecek

Can Öcal  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Galatasaraylı Nelsson, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te forma giyemeyecek

İstanbul

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle Danimarka'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacağını duyurdu.

Nelsson'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemle Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayacağım için yıkılmış haldeyim. Sakatlığım umduğum kadar hızlı iyileşmedi. Takım arkadaşlarım ve teknik ekibe iyi şanslar diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım." ifadelerini kullandı.

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