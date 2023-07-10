Dolar
26.10
Euro
28.60
Altın
1,924.17
ETH/USDT
1,861.40
BTC/USDT
30,169.00
BIST 100
6,248.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenliyor Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş için memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi

UEFA, Mete Kalkavan ile Koray Gencerler'i Litvanya'nın Zalgiris ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görevlendirdi.

Emrah Oktay  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zalgiris ile Struga arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasına Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak atandı.

Litvanya başkenti Vilnius'ta LFF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonundan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kamal Umudlu üstlenecek.

Zalgiris-Struga eşleşmesinde tur atlayacak takım, ikinci eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Zonguldak'taki selde iş yerinde mahsur kalan kadını eşi ve komşuları kurtardı
İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
Tarım ve Orman Bakanlığı selden etkilenen illerde saha çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi

Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon için iddialı

Sinan Osmanoğlu, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalıcı olacağına inanıyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Almanya'ya gitti

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Almanya'ya gitti
Trabzonspor, Flavio'yu Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiraladı

Trabzonspor, Flavio'yu Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiraladı
Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı

Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet