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Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'da Onyekuru'nun transfer süreci tamamlandı

Galatasaray, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağladı.

Ercan Doğan   | 05.01.2020
Galatasaray'da Onyekuru'nun transfer süreci tamamlandı

İstanbul

Galatasaray, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralanması için AS Monaco Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Onyekuru ve kulübü AS Monaco ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Onyekuru geçen sezon da Galatasaray forması giymiş ve 31 Süper Lig maçında 14 gol atmıştı.

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