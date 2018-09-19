Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi, şampiyona yakıştı. Buraları çok özlemiştik, her şeyimizle buraya yakıştık. İnşallah bu sonuçla devam eder ve yeni yıla da kalırız." dedi.

İSTANBUL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 3-0 yendikleri maçta net bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, iyi bir takımla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bir başlangıç. Lokomotiv Moskova liginde 7 maçta 5 gol yedi. Hiçbir maçta 3 gol yemedi. Böyle bir takımı 3-0 gibi net bir skorla yenmek önemli bir şey. Güzel ve keyifli bir maç oldu. İlk gole kadar zaten iyi bir başlangıç yaptık. Ondan sonra zaman zaman vitesi yükseltip, zaman zaman alçaltarak devre sonunu getirdik. İkinci yarıya tam konsantrasyon sağladık. Net bir galibiyet oldu. Üzüntümüz Ndiaye'yi kaybetmek. Hakem haklıydı ikinci sarıda. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi, şampiyona yakıştı. Buraları çok özlemiştik, her şeyimizle buraya yakıştık. İnşallah bu sonuçla devam eder ve yeni yıla da kalırız. Bugün için herkes keyfini çıkartsın."

Karşılaşmaya çok iyi başladıklarını aktaran Terim, "Sahamızda, seyircimiz önünde nasıl başlanıyorsa o şiddetle başladık. Neredeyse onlar kalemize gelmeden golü bulduk. Zaten sarsmıştık. Ondan sonra duruma göre hareket ettik. Fazla defans oyuncularıyla çıkmaları onların tercihi. Eder'in girmesiyle beraber oyunu tutma hamlesi de bana ait. Evet hayallerimiz var. Olur olmaz bilmiyorum ama küçüğünü (UEFA Kupası) aldık. Antrenmanlıyız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyaya bakarak görevimi yapmam"

Fatih Terim, oyuncu tercihleri hakkında sosyal medyada yapılan tartışmalarla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben sosyal medyaya saygı duyuyorum ama görevimi oraya bakarak yapmam. Orası sonuçta sanal bir hayat, gerçek hayat burada. Benim konumumdaki bir insanın sosyal medyaya göre hareket etmesini bekleyemezsiniz. Saygı duyarım ama biri oynuyorsa Galatasaraylıların çoğunluğu 'hocanın bir bildiği var' diyordur. Kalan bölüm de bize saygı duysun. Maicon 15 gündür 2 defa bizimle antrenmana çıktı. Genç Ozan (Kabak) ile devam edebilirdim ama en ufak bir hatada o güzelim yapıyı bozabilirdik. Tecrübesi, sakinliğiyle Donk'u tercim ettim. Bundan sonra 3 günde bir maç oynayacağımız için bütün oyuncuları hazır tutmamız lazım. Linnes'i çabukluğu için oynattık. Yoksa Linnes de Mariano da bizim için çok önemli oyuncular."

"Eren bugün tebrik edilmesi gereken oyunculardan biriydi"

Eren Derdiyok, Ryan Donk ve Martin Linnes'in performansından memnun olduğunu anlatan Terim, "Mevcut oyuncularımızı çekebildiğimiz kadar yükseğe çekmemiz lazım. Zaten UEFA'dan cezamız var. Neredeyse hiç transfer yapamıyoruz, satabildiğimiz kadar alıyoruz. Donk geçen senenin en önemli oyuncularından biri. Linnes de geçen sezon çok iyi şeyler yaptı. Eren'in bugün hava toplarının hiçbirini vermemesi müthiş bir performanstı. Eren bugün tebrik edilmesi gereken oyunculardan biriydi." diye konuştu.

"Herkes çalışacak"

Younes Belhanda'yı iyi durumda olduğu için oynattığını belirten Terim, Sofiane Feghouli'yi kadroya almamasıyla ilgili ise "Arkadaşlar, kadroya 18 kişiyi alabiliyoruz. Burada her mevkiyi alternatifiyle düşünmek zorundayım. Birçok rolü üstlenecek oyuncuları seçiyorum. Tercihi diğerlerinden yana kullandım. Burada bir mesaj yok. Herkes çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarlardan takıma sahip çıkmaya devam etmelerini de istedi.

Eren Derdiyok: Mutluyuz

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında konuk ettikleri Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eren, "Mutluyuz. Taraftarımızın önünde oynadık. Herkes heyecanla bu yeni sınavı bekliyordu. Sınavı geçtiğimizi düşünüyorum. İyi ve eksik yaptığımız şeyler var. Bunların üzerine çalışarak daha iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman daha iyi olmak." diye konuştu.

Sezona iyi başladığını aktaran 30 yaşındaki santrfor, "İyi bir gidişatımız var. Takım iyi oynuyor. Önde gol atıyorsam takımın sayesinde. Sezona iyi başladık, böyle de devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şansımı değerlendirmeye devam etmek istiyorum"

Eren Derdiyok, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in ardından üzerinde baskı hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Baskı yok. Her zaman yaptığım şeyi yapıyorum. Oynadığımda ve oynamadığımda elimden geleni yapıyorum. Şans benden yana. Şu anda her şey iyi gidiyor. Şansımı değerlendirmeye devam etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Lokomotiv Moskova karşısında sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atan Eren, "Sürekli çalışıyorum. Sadece frikik değil kafa topu, orta çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her futbolcunun hayal ettiği bir ortam olduğuna değinen Eren Derdiyok, "Galatasaray da bu ortama alışık ve ait. Grupta böyle devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Semin: Güzel oynamış olsak da kalemizde 3 gol gördük ve kaybettik

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçta, genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak kaybettiklerini ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Semin, maçın ilk 10 dakikasında kötü olduklarını vurgulayarak, "Genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ama sonuç olarak kaybettik. Dokuzuncu dakika neden geriye düştüğümüzü söylemek zor ama hatalar yaptık. Güzel oynamış olsak da kalemizde 3 gol gördük ve kaybettik." diye konuştu.

Semin, Galatasaray taraftarının önünde oynamanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bu kadar güzel taraftarların önünde oynayınca oyuncular da durmak istemiyor. Hayatta kazanmak da kaybetmek de var. Bunu kabul ederek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabirler: Emrah Oktay, Sezer Yavuz, Ercan Çakar