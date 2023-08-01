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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak

Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşlarında 4 maç tamamlandı.

İlk maçı 1-1 eşitlikle sona eren eşleşmenin rövanşında Ludogorets'i ağırlayan Olimpija Ljubljana, 2-1 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 18 ve 90+2. dakikalarda Timi Elsnik kaydetti. Konuk ekip adına 15. dakikada fileleri havalandıran Kiril Despodov, 90+12. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Olimpija Ljubljana'nın yanı sıra Panathinaikos, Aris Limassol ve Slovan Bratislava, adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.

Organizasyonda 2. eleme turu rövanşları, yarınki maçlarla sona erecek.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna): 2-2 (3-1)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 (1-1)

BATE (Belarus) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-5 (2-6)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-2 (1-0)

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