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Futbolda "yaz transfer dönemi" yarın başlayacak

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Can Öcal  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Futbolda "yaz transfer dönemi" yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yarın başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.


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