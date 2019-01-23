Futbolcu Emiliano Sala'nın uçaktan mesaj gönderdiği iddia edildi

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışması yeniden başlarken, ünlü oyuncunun uçaktan ailesine sesli mesaj göndererek korktuğunu söylediği iddia edildi.

LONDRA

Guernsey polisi, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili dün gece askıya aldığı arama çalışmasına yeniden başladı.

Dün 5 hava aracı ve 2 tekneyle yapılan aramaya bugün 2 uçakla devam ediliyor.

Öte yandan İngiliz medyasının Arjantin gazetelerine dayandırdığı haberlerde, Sala'nın uçaktan ailesine sesli cep telefonu mesajı yollayarak "gerçekten korktuğunu" söylediği öne sürüldü. Sala'nın mesajında "Parçalanacak gibi görünen bir uçaktayım." ifadesini kullandığı da iddia edildi.

Bölge polisinden dün yapılan açıklamada, kayıp uçağın yolcularının hayatta kalma şansının çok az olduğu açıklanmıştı.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçağın önceki gün Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti. Uçak, İngiliz tahtına bağlı Guernsey adasının da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, cumartesi günü Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

"Gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacağız"

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin kulüp başkanı Mehmet Dalman, futbolcuları Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Dalman, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Galler radyosuna yaptığı açıklamada, kulüp sahibi Vincent Tan başta olmak üzere yönetimin, takımın ve taraftarların şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Dua ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından destek mesajları alıyoruz." dedi.

Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın bindiği uçağın kulüp tarafından ayarlanmadığını vurgulayan Dalman, "Gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Dalman ayrıca 29 Ocak Salı günü Arsenal'e konuk olacakları 24. hafta maçına ilişkin "Fikstürde değişiklik olursa çok şaşırırım." yorumunu yaptı.

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

Muhabir: Tayfun Salcı