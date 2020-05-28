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Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

Kupa finalinin şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında 1 Ağustos tarihinde seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Fatih Erel   | 28.05.2020
Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

İstanbul

2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.

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