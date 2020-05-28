Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak
Kupa finalinin şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında 1 Ağustos tarihinde seyircisiz oynanacağı belirtildi.
İstanbul
2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.
Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.
Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.