Euro
9.74
Dolar
8.31
BIST 100
1,126.99
Altın
1,872.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resmi geçit töreni düzenleniyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransız futbolcu Rami: Macron bizi pisliğin içine atıyorsun

Portekiz'in Boavista takımında oynayan Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstererek, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun." dedi.

Yusuf Özcan   | 29.10.2020
Fransız futbolcu Rami: Macron bizi pisliğin içine atıyorsun

Fransa

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini vurguladı.

"Charlie Hebdo'nun kapak resmi (Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür) provokasyondur. Bundan dolayı çok üzgünüm ve sinirliyim. Charlie Hebdo'ya karşı düzenlenen saldırıdan bahsetmiyorum. Fas asıllı Fransızım. Müslümanım ve terörist değilim." diyen Rami, Fransa'da saldırıları gerçekleştirenlerin Müslüman olmadığını, siyasetçilerin bunu anlamak istemediğini söyledi.

34 yaşındaki futbolcu, ülkede yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Charlie Hebdo'nun kapak resimleri ve provokasyonları ile Müslümanlar hakkında yapılanlar konusunda alınıyorum. Anlaşıldı mı (Macron)? Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. (Macron) Sizinle Elysee Sarayı'nda görüşme fırsatım oldu. Sorun yok ama duygularımı paylaşıyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket."

Rami, Müslümanlara karşı yapılanlar karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 113 oldu
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu: Tedbirler uygun gerekli ve orantılı
Kovid-19 inme riskini artırabilir
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı

Benzer haberler

Fransız futbolcu Rami: Macron bizi pisliğin içine atıyorsun

Fransız futbolcu Rami: Macron bizi pisliğin içine atıyorsun

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

Samiri Yahudi Hahamı: İslam peygamberine hakaret eden herkes Allah’ın gazabına duçar olur

Kerkük'te Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki konvoyu

Kerkük'te Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki konvoyu
Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
AP'nin Fransız milletvekili Aubry: Laiklik, Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil

AP'nin Fransız milletvekili Aubry: Laiklik, Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil