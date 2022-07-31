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Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu

Fransa Süper Kupa maçında PSG, Nantes'ı 4-0 yendi.

Fatih Erel   | 31.07.2022
Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu

İstanbul

Maçın golleri, 22. dakikada Lionel Messi, 45. ve 82. dakikalarda Neymar, 57. dakikada da Sergio Ramos'tan geldi.

Nantes'da Jean-Charles Castelletto, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçı 4-0 kazanan PSG, kupayı 11. kez müzesine götürdü.


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