Fransa liglerinde maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak
Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
İstanbul
Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
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