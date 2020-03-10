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Fransa liglerinde maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak

Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

Berad Büyük   | 10.03.2020
Fransa liglerinde maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak

İstanbul

Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

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