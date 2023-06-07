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Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak Djokovic yarı finale çıktı.

Yunus Kaymaz  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Fransa Açık'ta Djokovic ve Alcaraz yarı finale yükseldi

İstanbul

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.

1 numaralı seribaşı Alcaraz, toplam 2 saat 12 dakika süren mücadelede Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı.

3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, ilk seti 6-4 kaybettiği maçta 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek turnuvada 12. kez yarı final biletini aldı.

Alcaraz ve Djokovic, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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