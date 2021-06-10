Euro
10.25
Dolar
8.42
BIST 100
1,456.68
Altın
1,893.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İtalya Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları Türkiye maçı öncesinde son antrenmanını Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist Pavlyuchenkova oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finaline yükselen ilk isim Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova oldu.

Abdullah Tevge   | 10.06.2021
Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist Pavlyuchenkova oldu Fotoğraf: Mustafa Yalçın / AA

İstanbul

Tek kadınlarda dünyanın 31 numaralı tenisçisi Pavlyuchenkova, Sloven rakibi Tamara Zidansek'i 2-0 yenerek ilk kez bir grand slam turnuvası finaline çıkmayı başardı.

1 saat 34 dakika süren müsabakada Rus tenisçi, klasmanın 85. basamağındaki Zidansek'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya’da BioNTech-Pfizer aşısı belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara tavsiye edildi
Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor

Benzer haberler

Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist Pavlyuchenkova oldu

Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist Pavlyuchenkova oldu

Fransa Açık'ta Nadal yarı finale çıktı

Fransa Açık tek erkeklerde son çeyrek final biletini Nadal aldı

Serena Williams Fransa Açık'a 4. turda veda etti

Serena Williams Fransa Açık'a 4. turda veda etti
İsviçreli tenisçi Federer Fransa Açık'tan çekildi

İsviçreli tenisçi Federer Fransa Açık'tan çekildi
Japon tenisçi Naomi Osaka, destekçilerine teşekkür etti

Japon tenisçi Naomi Osaka, destekçilerine teşekkür etti