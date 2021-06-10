Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist Pavlyuchenkova oldu
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finaline yükselen ilk isim Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova oldu.
İstanbul
Tek kadınlarda dünyanın 31 numaralı tenisçisi Pavlyuchenkova, Sloven rakibi Tamara Zidansek'i 2-0 yenerek ilk kez bir grand slam turnuvası finaline çıkmayı başardı.
1 saat 34 dakika süren müsabakada Rus tenisçi, klasmanın 85. basamağındaki Zidansek'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.