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Formula 1'in Avustralya ve Çin etapları, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun açılış etabı Avustralya ile Çin ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.01.2021
Formula 1'in Avustralya ve Çin etapları, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Ankara

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart'taki Avustralya ve üçüncü yarışı Çin ayaklarının, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Formula 1 yönetimi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'daki Imola Pisti'nin de 2021 takviminde yer alacağını duyurdu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 28 Mart'ta düzenlenecek Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

Güncellenen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: İtalya (Imola) Grand Prix

2 Mayıs: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya (Monza) Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

7 Kasım: Brezilya Grand Prix

21 Kasım: Avustralya Grand Prix

5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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