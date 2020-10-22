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Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden pilotlardan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in, sezon sonunda takımları Haas'tan ayrılacakları duyuruldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.10.2020
Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Ankara

Formula 1'den yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilot Romain Grosjean ve 28 yaşındaki Danimarkalı sürücü Kevin Magnussen'in, bu sezonun ardından Haas takımında devam etmeyecekleri belirtildi.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada takımlar klasmanında 9. sırada yer alan Haas'ın bu sezon iyi performans sergileyemeyen pilotlarından Grosjean'in 2, Magnussen'in ise 1 puanı bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'e 2016 yılında dahil olan Haas takımında 4 sezondur aralıksız mücadele ederken, Magnussen ise 2017'de Renault'dan geçmişti.


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