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Dünyadan Spor

Formula 1 takviminde Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmadı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine yeni yarış konulmadı.

Fatih Erel   | 17.01.2023
Formula 1 takviminde Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmadı

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamada yeni sezon takvimi ilan edilirken, beklendiği şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix'si programda bulunmadı.

Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi. Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek.

Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Güncellenen takvim şöyle:

TarihGrand PrixYer
5 MartBahreynSahir
19 MartSuudi ArabistanCidde
2 NisanAvustralyaMelbourne
30 NisanAzerbaycanBakü
7 MayısMiamiMiami
21 MayısEmilia Romagna Imola
28 MayısMonacoMonaco
4 HaziranİspanyaBarcelona
18 HaziranKanadaMontreal
2 TemmuzAvusturyaSpielberg
9 TemmuzİngiltereSilverstone
23 TemmuzMacaristanBudapeşte
30 TemmuzBelçikaSpa
27 AğustosHollandaZandvoort
3 EylülİtalyaMonza
17 EylülSingapurSingapur
24 EylülJaponyaSuzuka
8 EkimKatarLosail
22 EkimABDAustin
29 EkimMeksikaMexico City
5 KasımBrezilyaSao Paulo
18 KasımLas VegasLas Vegas
26 KasımAbu DabiYas Marina

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