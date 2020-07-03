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Formula 1, bu yıl ABD, Meksika ve Brezilya'da yapılamayabilir

Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Toto Wolff, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amerika kıtasındaki bazı yarışların iptal edilebileceğini söyledi.

Yunus Kaymaz   | 03.07.2020
Formula 1, bu yıl ABD, Meksika ve Brezilya'da yapılamayabilir

İstanbul

Sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix'si öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wolff, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle ekim ile kasım aylarında koşulması planlanan ABD, Meksika ve Brezilya ayaklarının yapılamayabileceğini kaydetti. 

Formula 1 yönetimiyle sezonun takvimi için görüşmelerin devam ettiğini aktaran Wolff, "Şu anda bu ülkelere baktığınızda oraya gitmemizi düşünemezsiniz. Formula 1 Başkanı Chase Carey hiçbir kapıyı kapatmak istemiyor ancak oralara gidilecek gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonu Avusturya'da başlayacak Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışı Avrupa kıtasında koşulacak.


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