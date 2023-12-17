FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, üçüncülüğü elde etti
Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti.
İstanbul
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Tianjin Bohai Bank ile B Grubu'nu ikinci basamakta bitiren Dentil Praia karşı karşıya geldi.
Tianjin Bohai Bank, karşılaşmadan 25-23, 25-20, 17-25 ve 25-19'lık setlerle 3-1 galip ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.