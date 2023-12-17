Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,215.50
BTC/USDT
41,927.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, üçüncülüğü elde etti

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti.

Emre Doğan  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, üçüncülüğü elde etti

İstanbul

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Tianjin Bohai Bank ile B Grubu'nu ikinci basamakta bitiren Dentil Praia karşı karşıya geldi.

Tianjin Bohai Bank, karşılaşmadan 25-23, 25-20, 17-25 ve 25-19'lık setlerle 3-1 galip ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra Bienali'nde "Public Award" kazanan eseri AKM'de inceledi
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü: 17-25 Aralık

Benzer haberler

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, üçüncülüğü elde etti

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, üçüncülüğü elde etti

Kadın voleybolunda dünyanın en büyüğü Çin'de belli olacak

Voleybolda Milletler Ligi'nin ilk haftasına Antalya ev sahipliği yapacak

Gaziantep Gençlik Spor'da hedef Efeler Ligi

Gaziantep Gençlik Spor'da hedef Efeler Ligi
Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadelesi başlayacak

Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadelesi başlayacak

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı konuk edecek

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet