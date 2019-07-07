FIVB Erkekler Challenger Kupası'nda Slovenya şampiyon
FIVB Erkekler Challenger Kupası final maçında Küba'yı 3-0'la geçen Slovenya, şampiyon oldu.
Istanbul
FIVB Erkekler Challenger Kupası final maçında Küba'yı 3-0 mağlup eden Slovenya, şampiyon oldu.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan maçı ev sahibi takım, 26-24, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla turnuvayı şampiyon tamamlayan Slovenya, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etti.
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