Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi
İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse yakalanan Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.
İstanbul
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.