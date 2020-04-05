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Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi

İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse yakalanan Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

Berad Büyük   | 05.04.2020
Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi

İstanbul

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.

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