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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Filipinli Carlos Edriel Yulo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler atlama masasında Filipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Filipinli Carlos Edriel Yulo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte altın madalya kazandı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkekler atlama masası aletinin finalleri yapıldı.

Filipinli Carlos Edriel Yulo 15.116 puanla altın madalyaya uzanırken, Ermeni Artur Davtyan 14.966 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Harry Hepworth 14.949 puanla bronz madalya kazandı.

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