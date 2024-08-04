Filipinli Carlos Edriel Yulo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler atlama masasında Filipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya elde etti.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkekler atlama masası aletinin finalleri yapıldı.
Filipinli Carlos Edriel Yulo 15.116 puanla altın madalyaya uzanırken, Ermeni Artur Davtyan 14.966 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Harry Hepworth 14.949 puanla bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.