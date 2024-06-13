Filenin Sultanları'nın Paris 2024'deki rakipleri 19 Haziran'da belli olacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri, 19 Haziran Çarşamba gübü belli olacak.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024'ün grup aşamasındaki rakipleri, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta TSİ 14.00'te yapılacak kura törenin ardından belirlenecek.
Kura çekimi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.