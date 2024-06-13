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Filenin Sultanları'nın Paris 2024'deki rakipleri 19 Haziran'da belli olacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri, 19 Haziran Çarşamba gübü belli olacak.

Muhammed Boztepe  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'deki rakipleri 19 Haziran'da belli olacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024'ün grup aşamasındaki rakipleri, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta TSİ 14.00'te yapılacak kura törenin ardından belirlenecek.

Kura çekimi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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