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"Filenin Sultanları" yarın Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

Musa Samur   | 07.10.2022
"Filenin Sultanları" yarın Sırbistan ile karşılaşacak

Ankara

F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen "Filenin Sultanları", bu akşam saat 18.30'da ABD ile mücadele edecek.

Milli takım, grup mücadelesini yarın Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.


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