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"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Fatih Erel   | 28.09.2022
"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - AA

İstanbul

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.

Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.


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