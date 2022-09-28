"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.
İstanbul
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.
Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.
Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.
Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.
A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.
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