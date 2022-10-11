Dolar
18.61
Euro
18.06
Altın
1,665.58
ETH/USDT
1,280.00
BTC/USDT
18,980.00
BIST 100
3,571.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Muhammed Boztepe   | 11.10.2022
"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Ankara

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz
SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti

'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye yenildi

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci turda ikinci galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci turda ikinci galibiyet
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya'yı yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya'yı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet