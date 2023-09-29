Dolar
27.41
Euro
29.06
Altın
1,858.00
ETH/USDT
1,671.60
BTC/USDT
26,853.00
BIST 100
8,314.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantenörü Alberto Giuliani, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ilk 2'ye girerek olimpiyat vizesi almak istediklerini belirtti.

Erkan Tiryaki  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024

Ankara

Alberto Giuliani, Japonya'da gerçekleştirilecek B Grubu maçları öncesi Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

İlk maçta yarın Sırbistan'la karşılaşacaklarını hatırlatan Giuliani, şunları kaydetti:

"Hepimiz adına uzun ve yorucu bir yaz oldu. Avrupa Altın Ligi'yle başlayan milli takım maratonunun son bölümünde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeyiz. Karşılaşmayı oynayacağımız salonda antrenmanımızı yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda yüzde 100 hazır durumdayız. İlk maçımızda yarın Sırbistan ile karşılaşacağız. Zorlu bir maça çıkacağız. Paris 2024'te yerimizi almak istiyoruz ama turnuva boyunca konsantre bir şekilde kalmalı, elemelerdeki derecemizi geliştirmeliyiz."

Filenin Efeleri, yarın sabah TSİ 07.00'de FIVB sıralamasında 9. sırada yer alan Sırbistan'la Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 31,9 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir

Benzer haberler

Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024

Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024

Filenin Efeleri, Paris 2024 için parkeye çıkacak

Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül, Avrupa'da "Rüya Takım"a seçildi

Sultanlar Ligi, 14 Ekim'de başlayacak

Sultanlar Ligi, 14 Ekim'de başlayacak
"Filenin Sultanları" ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazandı

"Filenin Sultanları" ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet