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"Filenin Efeleri" çeyrek final şansını kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 mağlup olarak çeyrek final şansını kaybetti.

Fatih Gazioğlu  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
"Filenin Efeleri" çeyrek final şansını kaybetti

Ankara

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.


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