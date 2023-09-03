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"Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak.

Musa Samur  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
"Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile karşılaşacak

Ankara

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya sonra Romanya'ya yenilirken Yunanistan karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milli takımın rakibi Portekiz ise Romanya'yı mağlup ederken Yunanistan ve Fransa'ya kaybetti.

Fransa'nın yenilgisiz ilk sırada yer aldığı D Grubu'nda, 2 maç kazanan ev sahibi İsrail, ikinci sırada bulunuyor. Portekiz, Türkiye, Yunanistan ve Romanya ise 1'er galibiyetle Fransa ve İsrail'in arkasında sıralanıyor.

Türkiye, grup mücadelesini, 5 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak İsrail maçıyla tamamlayacak.

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

Gruplar

Şampiyonada gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda

D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya


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