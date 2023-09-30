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"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Fatih Gazioğlu  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı Fotoğraf: David Mareuil - AA

Ankara

Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.


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