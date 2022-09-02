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FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

FIFA ve UEFA, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Mutlu Demirtaştan   | 02.09.2022
FIFA ve UEFA, TFF'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

İstanbul

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamada, "Perşembe günü, TFF'nin İstanbul'daki genel merkezinde TFF mülküne ve insanların canına kastedilen korkunç bir silahlı şiddet eylemi gerçekleşti. Bu eylemlerin yaralanmalara neden olmaması bizi rahatlatsa da hala insan canına ve güvenliğine saygı duymadan bu tür suçları işleyebilen insanlar olduğu için üzgünüz. FIFA ve UEFA, ortak bir şekilde bu şiddet eylemini kınıyor ve bu zor zamanda TFF ve personeline tam desteğini sunuyor. Şiddet, hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyecek bir hastalıktır." ifadeleri kullanıldı.

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