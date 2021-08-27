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Dünyadan Spor

FIFA, sporcuların Afganistan'dan çıkarılması için çalışıyor

FIFA, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki sporcuların tahliyesi için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.08.2021
FIFA, sporcuların Afganistan'dan çıkarılması için çalışıyor

Ankara

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Başkanı ve Genel Sekreteri, durumu yakından takip ediyor, risk altındakilerin Afganistan'dan çıkarılması için hükümetler ve ilgili makamlarla yorulmadan çalışıyor." denildi.

Ayrıca "FIFA Başkanı, karmaşık bir mesele olan futbolcular ve diğer sporcuların tahliyesine ilişkin müzakerelerle şahsen ilgilenmektedir. Sahadaki son derece zorlu, hassas ve değişken durum göz önüne alındığında bu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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