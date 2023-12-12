FIFA Başkanı Gianni Infantino, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.
Ankara
- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e saldırı
- TFF Başkanı Büyükekşi, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini açıkladı
- Hakem Meler'e saldırı soruşturmasında Ankaragücü Başkanı Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
"Hakemler olmazsa futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.