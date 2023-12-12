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FIFA Başkanı Gianni Infantino, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
FIFA Başkanı Gianni Infantino, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Ankara
Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hakemler olmazsa futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

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