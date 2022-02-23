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Ferhat Arıcan 2021'in en iyi erkek cimnastikçisi seçildi

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (European Gymnastics) tarafından düzenlenen oylamada 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçildi.

Fatih Gazioğlu   | 23.02.2022
Ferhat Arıcan 2021'in en iyi erkek cimnastikçisi seçildi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Ankara

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (European Gymnastics) tarafından düzenlenen oylamada 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ferhat Arıcan Avrupa'da 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçildi. Tebrikler." denildi.

Erkekler artistik cimnastik kategorisinde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan'ın rakipleri arasında İsrailli Artem Dolgopyati, Ukraynalı Ilia Kovtun, Rus Nikita Nagornny ve Büyük Britanyalı Max Whitlock da yer alıyordu.

Kategorilerinin en iyi atletlerine ödülleri, 15 Ağustos'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek törenle verilecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan'ın kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor.

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Ferhat Arıcan 2021'in en iyi erkek cimnastikçisi seçildi