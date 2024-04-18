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Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi play-off'unda Monaco ile yapacağı maçların programı açıklandı

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi play-off serisinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Emrah Oktay  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi play-off'unda Monaco ile yapacağı maçların programı açıklandı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, üç maç kazanan takımın Dörtlü Final vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Monaco'da olacak.

Seride ilk maç 24 Nisan Çarşamba, ikinci karşılaşma 26 Nisan Cuma, üçüncü müsabaka 1 Mayıs Çarşamba ve gerekirse dördüncü mücadele 3 Mayıs Cuma günü yapılacak. Monaco'daki maçlar TSİ 20.00'de, İstanbul'daki karşılaşmalar ise 20.45'te başlayacak.

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